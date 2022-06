Papa Francesco: "Addolorato dalla disonestà nella Chiesa. La Sicilia risente di modi di fare immorali" (Di giovedì 9 giugno 2022) In Sicilia «anche la Chiesa risente della situazione generale con le sue pesantezze e le sue svolte , registrando un calo di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 9 giugno 2022) In«anche ladella situazione generale con le sue pesantezze e le sue svolte , registrando un calo di vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata, ma soprattutto un distacco...

Advertising

caritas_milano : Non possiamo più permettere che i mari e gli oceani si riempiano di distese inerti di plastica galleggiante. Anche… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Interventi e trucchi, l'eterna giovinezza è un'ossessione'. Francesco cita Anna Magnani che non voleva na… - vaticannews_it : #PapaFrancesco all' udienza generale: i vecchi camminano verso l'Eterno, verso una nuova 'nascita dall'alto'. No al… - RomeoMariaPaol1 : @UNHCRItalia @LinoGuanciale Distanti, ma vicini, uniti e insieme con il cuore per una buona e giusta causa. Siamo s… - mjcotemj : RT @CionciAndrea: S.E. il card. Mueller finalmente potrà spiegarci come è andata. -