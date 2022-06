Pancalli | “Grazie a Maglio l’Italia è cambiata | disabili da richiesta della carità a Paralimpiadi”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Antonio“è stato anche un politico straordinario perché ha capito come sfruttare i Giochi di Roma ’60, cosa che fa di lui uno straordinario politico con la P maiuscola. Oggi viviamo un’altra Italia”, dopo un’epoca in cui “ierano quelli che chiedevano lasui sagrati delle chiese. Oggi è un’altra storia, che viene dal seme gettato in quegli anni”. Lo ha detto il presidente del Comitato paralimpico, Luca, intervenuto all’evento organizzato dall’Inail sulla figura del medico che per primo, e negli anni ’50, capì che lo sport poteva aiutare le personea tornare alla vita a pieno titolo in società. Quandoiniziò, ricorda, ‘c’erano persone abbandonate nei cronicari, con il busto di gesso addosso. Fu ...