Palermo-Padova, aggiornamento settore ospiti: emessi 357 tagliandi (Di giovedì 9 giugno 2022) Nuovo aggiornamento per quanto riguarda la vendita dei tagliandi nel settore ospiti del "Renzo Barbera" per la sfida tra Palermo e Padova Leggi su mediagol (Di giovedì 9 giugno 2022) Nuovoper quanto riguarda la vendita deineldel "Renzo Barbera" per la sfida tra

Advertising

Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - Palermofficial : GOOOOOOOOL!!!!!!!!!!??? ?? HA SEGNATO FLORIANOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!! PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Padova, aggiornamento settore ospiti: emessi 357 tagliandi - Mediagol : Palermo-Padova, aggiornamento settore ospiti: emessi 357 tagliandi - ComunistaRosso : @KProject2022 Secondo me non è questo il caso. Io me ne vado a Mondello, sperando che mettano per la sera un maxischermo per Palermo-Padova. -