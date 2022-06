Palermo | il candidato di Forza Italia arrestato si ritira dalle elezioni e risponde al gip | “Nessun patto coi boss”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Hanno risposto al giudice, hanno ammesso di essersi incontrati come testimoniano le intercettazioni, ma negano di aver stretto unelettorale. Si sono difesi così, durante l’interrogatorio di garanzia, Pietro Polizzi,dial Consiglio Comunale di, Agostino Sansone, costruttore del complesso residenziale che ospitò ilTotò Riina durante gli ultimi mesi di latitanza, e il suo collaboratore Manlio Porretto. I tre sono finiti in carcere ieri con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Per l’accusa il sostegno Polizzi ha concordato l’appoggio dei Sansone e in cambio si è messo a loro disposizione. Al termine del colloquio col magistrato l’aspirante consigliere ha annunciato l’intenzione dirsi dalla competizione ...

Advertising

Tg3web : È stato arrestato a Palermo Pietro Polizzi, candidato per Forza Italia alle elezioni comunali di domenica prossima.… - fattoquotidiano : Agostino Sansone intercettato mentre tratta il suo sostegno a un candidato di Forza Italia alle prossime elezioni c… - Mov5Stelle : L’operazione di questa mattina, con un candidato di Forza Italia finito agli arresti insieme ad un boss mafioso, di… - alex_chicchi : RT @Tg3web: È stato arrestato a Palermo Pietro Polizzi, candidato per Forza Italia alle elezioni comunali di domenica prossima. Avrebbe str… - BabbaiFabry : RT @Mov5Stelle: L’operazione di questa mattina, con un candidato di Forza Italia finito agli arresti insieme ad un boss mafioso, disegna sc… -

In Sicilia si voterà nel capoluogo di regione,, e in 13 grandi comuni, tra cui Messina. ...80 elettori e tre candidati sindaco e Argentera in Piemonte con 79 aventi diritto e un solo...Italia: arrestato per voto di scambio mafioso ildi Forza Italia, Pietro Polizzi Vanessa Ricciardi Il crepuscolo del Cavaliere A Monza Forza Italia ha potuto conservare il suo ...PALERMO - Proseguono le indagini del pool antiterrorismo della Procura di Palermo sull'attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico del ...Non parla agli elettori ma al gip, Pietro Polizzi, candidato di Forza Italia al Consiglio Comunale di Palermo, in carcere da ieri con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Il rapporto del p ...