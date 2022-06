Palermo, arrestato candidato di Forza Italia (Di giovedì 9 giugno 2022) Un mese appena di indagini e tre arresti che scuotono Palermo alla vigilia delle elezioni comunali. A finire in manette sono stati il candidato consigliere di Forza Italia Pietro Polizzi, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 9 giugno 2022) Un mese appena di indagini e tre arresti che scuotonoalla vigilia delle elezioni comunali. A finire in manette sono stati ilconsigliere diPietro Polizzi, L'articolo proviene da il manifesto.

