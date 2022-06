Ordine | Spareggio Scudetto? Lo ha chiesto Marotta Erano infastiditi che il Milan

Advertising

Pall_Gonfiato : #Ordine commenta lo #spareggio #scudetto in #SerieA -

Seguendo uncronologico, partiamo da Lorenzo Fazio , che portò i rossazzurri per la prima ...giudiziaria contro l'Avellino che sfociò nell'esito da lui profetizzato subito dopo lo...Tra i tanti temi in cui si sofferma Franconel suo editoriale per Milannews c'è anche la richiesta delloper lo scudetto se si arriva a pari punti. La firma del Il Giornale rivelaNelle ultime ore si è molto parlato della nuova regola che sarà ufficializzata nelle prossime settimane, ovvero quella di abolire la classifica avulsa tra due ...In un editoriale su Milannews, il giornalista Franco Ordine ha commentato la decisione del Consiglio della Lega Serie A di introdurre uno spareggio in caso di arrivo a pari punti.