Omicidio Laura Ziliani | chiesto processo per le due figlie e Mirto Milani

Era ormai inevitabile: la procura di Brescia che indaga sull'Omicidio di Laura Ziliani ha chiesto il rinvio a giudizio per le due figlie della vittima, Silvia e Paola Zani e per Mirto Milani, fidanzato della maggiore. I tre dovranno rispondere del delitto dell'ex vigilessa 65enne di Temù, uccisa il 7 maggio 2021 e rinvenuta cadavere l'8 agosto dello scorso anno in Valcamonica. I tre hanno confessato il delitto solo lo scorso maggio, ad un anno dal delitto e dopo la chiusura delle indagini. Laura Ziliani: chiesto il processo per i tre indagati Le due figlie di Laura Ziliani e Mirto Milani furono arrestati lo scorso 24

