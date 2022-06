Oddati: "I 14mila euro erano per le tessere". Ma il Pd lo smentisce: "Non funziona così" (Di giovedì 9 giugno 2022) Le carte dell'inchiesta sugli appalti. Il dirigente, trovato a gennaio con i contanti, aveva detto: "Sono soldi che devo versare al partito". I pm sentono il tesoriere Verini: "La disponibilità di questa somma per i tesseramenti non risponde alle regole, né alla prassi" Leggi su repubblica (Di giovedì 9 giugno 2022) Le carte dell'inchiesta sugli appalti. Il dirigente, trovato a gennaio con i contanti, aveva detto: "Sono soldi che devo versare al partito". I pm sentono il tesoriere Verini: "La disponibilità di questa somma per i tesseramenti non risponde alle regole, né alla prassi"

