Nuovo Centro fiere, lavori avanti tutta. Previsti anche sale convegni, albergo e ristorante: sarà pronto per il 2023 (Di giovedì 9 giugno 2022) MACERATA - Ultima estate di lavori al Centro fiere di Villa Potenza. Poi tra fine anno e inizio 2023 la nuova struttura sarà completata e potrà finalmente tornare a disposizione per ospitare mercati, ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 9 giugno 2022) MACERATA - Ultima estate dialdi Villa Potenza. Poi tra fine anno e iniziola nuova strutturacompletata e potrà finalmente tornare a disposizione per ospitare mercati, ...

Advertising

CarloCalenda : Conte farà ballare il Governo sulle armi e Salvini lo farà ballare su se stesso; Mastella costruisce il NUOVO centr… - AntoVitiello : Il sindaco di Sesto San Giovanni a Gazzetta: 'Vi racconto la visita di #Cardinale. Vuole costruire qui il nuovo sta… - TIM_music : L'abbiamo capito in un attimo che non avremmo potuto più farne a meno! ???? Quale strofa del nuovo singolo di… - Radio1Rai : Incontro #Draghi-#Macron all’Eliseo per fissare punti di convergenza in vista dei prossimi appuntamenti internazion… - NOTONLYMARSHALL : CUSI ( Centro unico Stipendiale Interforze) : applicazione a cedolino degli effetti economici discendenti dal nuovo… -