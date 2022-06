Novità su Emanuela Orlandi ma la famiglia denuncia: “Papa Bergoglio non ci convoca per sentirle” (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sarebbero nuove rivelazioni sulla sparizione di Emanuela Orlandi, informazioni da condividere e da verificare con il Vaticano, notizie delicatissime che la famiglia della ragazza scomparsa e mai ritrovata, 39 anni fa, il 22 giugno del 1983, non riesce a far avere al Santo Padre, che avrebbe – per adesso – rifiutato un incontro. Lo rivela oggi il quotidiano “Repubblica”, che parla di una missiva inviata lo scorso febbraio all’avvocato Laura Sgrò, che rappresenta la famiglia di Emanuela Orlandi, nella quale si manifesta l’interesse del Pontefice, affinché «venga fatta luce sul caso» , ma a cui non è seguito nulla, nessuna convocazione, nessun incontro. Emanuela Orlandi e quella pista del cimitero Teutonico “L’ufficio del promotore di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Ci sarebbero nuove rivelazioni sulla sparizione di, informazioni da condividere e da verificare con il Vaticano, notizie delicatissime che ladella ragazza scomparsa e mai ritrovata, 39 anni fa, il 22 giugno del 1983, non riesce a far avere al Santo Padre, che avrebbe – per adesso – rifiutato un incontro. Lo rivela oggi il quotidiano “Repubblica”, che parla di una missiva inviata lo scorso febbraio all’avvocato Laura Sgrò, che rappresenta ladi, nella quale si manifesta l’interesse del Pontefice, affinché «venga fatta luce sul caso» , ma a cui non è seguito nulla, nessunazione, nessun incontro.e quella pista del cimitero Teutonico “L’ufficio del promotore di ...

