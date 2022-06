“Nostra figlia è viva”. Angela Celentano, le parole dei genitori della bimba scomparsa nel 1996 (Di giovedì 9 giugno 2022) “Angela Celentano è viva”. a Chi l’ha visto? l’appello di Catello e Maria, i genitori di Angela Celentano, la bambina scomparsa dal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Mercoledì 8 giugno in prima serata su Rai 3 il caso è tornato in televisione con un nuovo appello dei genitori della piccola. Il 10 agosto del 1996 Angela Celentano è in gita con la famiglia quando svanisce nel nulla. Ventisei lunghi anni e in Catello e Maria, papà e mamma di Angela Celentano, c’è ancora la speranza di ritrovare quella figlia svanita nel nulla in una giornata di festa con amici e familiari. Intorno all’ora di pranzo il padre, convinto che la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) “”. a Chi l’ha visto? l’appello di Catello e Maria, idi, la bambinadal Monte Faito (Napoli) all’età di 3 anni. Mercoledì 8 giugno in prima serata su Rai 3 il caso è tornato in televisione con un nuovo appello deipiccola. Il 10 agosto delè in gita con la famiglia quando svanisce nel nulla. Ventisei lunghi anni e in Catello e Maria, papà e mamma di, c’è ancora la speranza di ritrovare quellasvanita nel nulla in una giornata di festa con amici e familiari. Intorno all’ora di pranzo il padre, convinto che la ...

