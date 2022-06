Normale di Pisa | studenti in piazza insieme ai precari di mense e pulizia | “Salari bassi | obbligati a straordinari per stipendi dignitosi”

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Non c’è eccellenza se c’è sfruttamento” è lo slogan dell’assemblea pubblica organizzata indei Cavalieri di fronte alla sede della ScuolaSuperiore di. Qui si sono riuniti gli allievi e i lavoratori dell’istituto, una delle università migliori al mondo, per parlare apertamente dei problemi relativi a contratti e, cercando di raccogliere le testimonianze e i racconti del personale universitario. Attivo il coinvolgimento della comunità cittadina e tra i partecipanti anche molte associazioni locali come Non una di meno, Collettivo universitario autonomo, Exploit, Riscatto. “Negli ultimi anni, sempre più servizi nella pubblica amministrazione sono stati esternalizzati, cioè appaltati a ditte private esterne”. “Anche molte ...

più precisamente in Toscana dove saranno studiati dal Gruppo di ricerca di cosmologia delladi, il cui progetto è stato selezionato tra più di mille proposte provenienti da tutto il ... Normale di Pisa, studenti in piazza insieme ai precari di mense e pulizia: "Salari bassi, obbligati a… PISA.Nessuna istituzione è immune alla violenza di genere, purtroppo, neppure quei luoghi di cultura e di conoscenza come le università. Seguendo una tendenza, che a livello europeo preme per intensif ...Chi supererà il concorso nazionale, collocandosi tra i 54 migliori studenti d'Italia, potrà formarsi gratuitamente alla Scuola Superiore. Domanda di partecipazione entro l'11 luglio 2022 ...