Non solo marcia: Antonella Palmisano al Golden Gala fa la motivatrice (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Al Golden Gala c’è la festa dello sport e soprattutto quella dell’atletica leggera. Se Antonella Palmisano non gareggia nei 3000 metri di marcia, perché gara in programma per gli uomini, fa la motivatrice. Mentre scorrono in pista dinanzi ai suoi occhi, i compagni di Nazionale (tra cui Massino Stano e Francesco Fortunato) e delle Fiamme Gialle e colleghi di disciplina, la Queen della marcia olimpica dei 20 km incoraggia gli altri atleti a dare il meglio. Allo Stadio Olimpico non vincono solo i campioni e ricevono applausi per i loro risultati in pista o in pedana, ma trionfano anche i valori della vita. L’amicizia, l’unione del gruppo e il rispetto. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Alc’è la festa dello sport e soprattutto quella dell’atletica leggera. Senon gareggia nei 3000 metri di, perché gara in programma per gli uomini, fa la. Mentre scorrono in pista dinanzi ai suoi occhi, i compagni di Nazionale (tra cui Massino Stano e Francesco Fortunato) e delle Fiamme Gialle e colleghi di disciplina, la Queen dellaolimpica dei 20 km incoraggia gli altri atleti a dare il meglio. Allo Stadio Olimpico non vinconoi campioni e ricevono applausi per i loro risultati in pista o in pedana, ma trionfano anche i valori della vita. L’amicizia, l’unione del gruppo e il rispetto. (foto@Colombo/Fidal) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ...

