Non solo il Napoli su Broja: una big italiana e due inglesi sull'attaccante del Chelsea (Di giovedì 9 giugno 2022) L'interesse del Napoli per Armando Broja è chiaro da tempo. L'attaccante albanese, cresciuto nel settore giovanile di Tottenham Hotspurs e Chelsea, si è messo in mostra quest'anno con la maglia del Southampton. Con i Saints ha segnato 6 goal in 32 partite ma è stato autore di tanti assist e prestazioni positive. A fine giugno rientrerà al Chelsea, proprietario del suo cartellino, ma potrebbe partire verso una nuova destinazione. Il Napoli lo apprezza ma non è l'unica squadra a monitorare il Nazionale albanese, con cui ha siglato 3 reti in 12 partite. Il tabloid inglese Daily Mail ha rivelato che anche l'Inter si è messo sulle tracce di Broja, con l'intento di sostituire Edin Dzeko. Le due squadre italiane fanno parte di un novero di squadre che se lo contendono. In Inghilterra, ...

