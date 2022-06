“Non siete autorizzati”: Harry e Meghan sotto shock | Lo ha deciso la Regina (Di giovedì 9 giugno 2022) Altra batosta per Harry e Meghan. I Sussex non hanno ricevuto le attenzioni che si immaginavano: tutta colpa della Corona Harry-e-Meghan (Ansafoto)Lo accennavano i tabloid giorni fa: la scelta di Meghan e Harry tornare a Londra sarebbe stata problematica perché la Royal Family è ancora in allerta per l’uscita della biografia di Harry e del documentario nel quale Netflix ha investito milioni. Per il compleanno di Lilibet i genitori hanno pensato fosse giusto farle incontrare la Regina che ancora non aveva mai visto la piccola. L’incontro è avvenuto: un piccolo party privato sulle colline in mezzo alla natura ma niente è andato realmente come previsto. La festicciola sarebbe dovuta essere una scusa per riavvicinare la famiglia e acquietare gli animi, ma ... Leggi su direttanews (Di giovedì 9 giugno 2022) Altra batosta per. I Sussex non hanno ricevuto le attenzioni che si immaginavano: tutta colpa della Corona-e-(Ansafoto)Lo accennavano i tabloid giorni fa: la scelta ditornare a Londra sarebbe stata problematica perché la Royal Family è ancora in allerta per l’uscita della biografia die del documentario nel quale Netflix ha investito milioni. Per il compleanno di Lilibet i genitori hanno pensato fosse giusto farle incontrare lache ancora non aveva mai visto la piccola. L’incontro è avvenuto: un piccolo party privato sulle colline in mezzo alla natura ma niente è andato realmente come previsto. La festicciola sarebbe dovuta essere una scusa per riavvicinare la famiglia e acquietare gli animi, ma ...

