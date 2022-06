“Non prendo ordini da lei, ridicola”: Canfora offende la Gentili e poi se ne va. Figuraccia del prof rosso (Di giovedì 9 giugno 2022) Luciano Canfora fa una Figuraccia a Controcorrente, il programma di Veronica Gentili su Rete 4. Fa il saccente, non vuole essere contraddetto, offende la conduttrice, litiga con Pierferdinando Casini. Quindi si alza e se ne va. Il prof di sinistra poco tempo fa aveva dato alla Meloni della “nazista nell’animo”, senza chiedere scusa, ma addirittura rivendicando il suo giudizio. E’ in preda una brutta deriva da delirio di onnipontenza. Momenti di tensione a Controcorrente. Si parlava della guerra in Ucraina. Alcune affermazioni di Pier Ferdinando Casini, che sull’invasione russa dell’Ucraina ha una posizione diametralmente opposta a quella del professore, lo hanno contrariato. Allora in preda a un rigurgito di bile, ha sbottato contro la padrona di casa, che gli aveva chiesto se aveva ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Lucianofa unaa Controcorrente, il programma di Veronicasu Rete 4. Fa il saccente, non vuole essere contraddetto,la conduttrice, litiga con Pierferdinando Casini. Quindi si alza e se ne va. Ildi sinistra poco tempo fa aveva dato alla Meloni della “nazista nell’animo”, senza chiedere scusa, ma addirittura rivendicando il suo giudizio. E’ in preda una brutta deriva da delirio di onnipontenza. Momenti di tensione a Controcorrente. Si parlava della guerra in Ucraina. Alcune affermazioni di Pier Ferdinando Casini, che sull’invasione russa dell’Ucraina ha una posizione diametralmente opposta a quella delessore, lo hanno contrariato. Allora in preda a un rigurgito di bile, ha sbottato contro la padrona di casa, che gli aveva chiesto se aveva ...

Advertising

GiovaQuez : Canfora sbuffa contro Casini. Veronica Gentili gli chiede se vuole replicare e lui se ne va dicendo: 'Non prendo or… - Conaners91 : 2) Li prendo in prestito in biblioteca o ai mercatini (minimo 30 km da casa mia) Lui ha detto che non tutti hanno… - Uther_Raffaele : Io pensavo che gli italiani non facessero figli a causa della instabilità economica invece pare sia una questione d… - chiarascuroo : e non mi lamenterei neanche così tanto ma cazzo la linea che prendo io fa sempre così e sinceramente mi sono rotta il cazzo - aairplanechan : @francieschi eh amo ma io su kmoon non prendo nulla perché mia mamma non vuole -