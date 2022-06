Non chiamateci supereroi, siamo atleti (Di giovedì 9 giugno 2022) Come suggerisce il suo nome, quella di Briantea 84 è una storia che parte a Cantù, in provincia di Como, nel 1984, quando il presidente, Alfredo Marson, decide di dare una nuova forma a ciò che aveva visto qualche mese prima: alcuni ragazzi in carrozzina che praticavano basket in un oratorio di paese. Da lì, col passare degli anni e a suon di trofei, la società si è sviluppata, attivando altre quattro aree sportive ovvero nuoto (atleti con disabilità fisica e intellettivo-relazionale), calcio, pallacanestro e atletica (atleti con disabilità intellettivo-relazionale), con oltre 180 sportivi a partire dagli otto anni. La vicepresidente Elena Colombo: «col basket in carrozzina siamo una realtà vincente da molti anni. Serve abbattere barriere e stereotipi verso i disabili» «Fin dalla nostra nascita – spiega la ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 9 giugno 2022) Come suggerisce il suo nome, quella di Briantea 84 è una storia che parte a Cantù, in provincia di Como, nel 1984, quando il presidente, Alfredo Marson, decide di dare una nuova forma a ciò che aveva visto qualche mese prima: alcuni ragazzi in carrozzina che praticavano basket in un oratorio di paese. Da lì, col passare degli anni e a suon di trofei, la società si è sviluppata, attivando altre quattro aree sportive ovvero nuoto (con disabilità fisica e intellettivo-relazionale), calcio, pallacanestro eca (con disabilità intellettivo-relazionale), con oltre 180 sportivi a partire dagli otto anni. La vicepresidente Elena Colombo: «col basket in carrozzinauna realtà vincente da molti anni. Serve abbattere barriere e stereotipi verso i disabili» «Fin dalla nostra nascita – spiega la ...

