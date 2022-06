(Di giovedì 9 giugno 2022) Arriva in Italia, il crossover cheinfino all '80% del tempo in. Con una partire da 30.300 euro , Il propulsore ibrido diè composto da un ...

Advertising

lulopdotcom : #automotive #green #design #nissan #milanodesignweek #jukehybrid Nissan JUKE Hybrid debutta sulle strade italiane… - Ruote_in_Pista : Debutto dinamico a Milano per la nuova Nissan Juke Hybrid - AUTOilmensile : Nuova motorizzazione elettrificata per il piccolo Suv giapponese ?? #auto #nissan #juke - borja3304 : Nissan Juke a precio de BMW - seaautomobili : #Nissan Juke. Inizia la tua rivoluzione #ivrea #aosta -

In dettaglio, il propulsore ibrido diè composto da un motorea combustione interna di nuova generazione, da 94 CV. Il motore elettrico principale assicura una potenza di 49 CV. Il ...Motivo per cui la, che può essere a tutti gli effetti considerata capostipite dei crossover compatti , ha affiancato ai classici modelli a benzina la versione ibrida, beneficiando di ...Nissan Juke Hybrid viaggia all'80% in elettrico in città. Informazioni e prezzo. Parte sempre in elettrico: prezzi a partire da 30.300 euro.Nissan offre una nuova interpretazione del modello Juke, declinato nella versione Hybrid. La vettura rappresenta la prima di cinque nuovi modelli elettrificati in arrivo nei prossimi mesi, che renderà ...