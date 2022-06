Nicolò Zaniolo si gode la Sardegna con il figlio (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal settimanale Chi sono state pubblicate alcune foto che vedono Nicolò Zaniolo passare del tempo con suo figlio Tommaso. In Sardegna insieme ai due anche l’ex Sara Scaperrotta. Nicolò Zaniolo versione genitore Dopo essersi lasciato alle spalle le critiche relative ai cori contro l’ex Chiara Nasti. Ora il calciatore in attesa del ritiro estivo giallorosso cerca di recuperare un po’ di tempo con suo figlio Tommaso. L’atleta mantiene toni formali con la madre del bambino, Sara Scaperrotta. Il rapporto tra i due del resto si concluse lo scorso Luglio, quando la donna era in dolce attesa. Una gita in barca in Costa Smeralda dove Il 23 enne, dagli scatti del settimanale Chi, si gode il figlio giocandoci insieme. In vacanza con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal settimanale Chi sono state pubblicate alcune foto che vedonopassare del tempo con suoTommaso. Ininsieme ai due anche l’ex Sara Scaperrotta.versione genitore Dopo essersi lasciato alle spalle le critiche relative ai cori contro l’ex Chiara Nasti. Ora il calciatore in attesa del ritiro estivo giallorosso cerca di recuperare un po’ di tempo con suoTommaso. L’atleta mantiene toni formali con la madre del bambino, Sara Scaperrotta. Il rapporto tra i due del resto si concluse lo scorso Luglio, quando la donna era in dolce attesa. Una gita in barca in Costa Smeralda dove Il 23 enne, dagli scatti del settimanale Chi, siilgiocandoci insieme. In vacanza con il ...

