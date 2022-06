Nicolas Cage: il regista Adam Wingard lo rivuole nel cast di Face/Off 2 (Di giovedì 9 giugno 2022) Il regista Adam Wingard rivuole Nicolas Cage per realizzare Face/Off 2: il film originale riscosse molto successo sia di critica che di pubblico, incassando in tutto il mondo 245 milioni di dollari. Ci sono pochi attori che stanno vivendo un anno migliore di Nicolas Cage e mentre la sua stella continua a crescere, alcuni registi stanno cercando di cogliere l'opportunità, incluso Adam Wingard: il cineasta sta cercando di realizzare Face/Off 2 e vuole convincere la star a recitare nel sequel della pellicola del 1997. John Woo ha diretto il film originale con Cage e John Travolta, i quali interpretano un mafioso e un poliziotto che non si scambiano solo di posto, ma anche ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilper realizzare/Off 2: il film originale riscosse molto successo sia di critica che di pubblico, incassando in tutto il mondo 245 milioni di dollari. Ci sono pochi attori che stanno vivendo un anno migliore die mentre la sua stella continua a crescere, alcuni registi stanno cercando di cogliere l'opportunità, incluso: il cineasta sta cercando di realizzare/Off 2 e vuole convincere la star a recitare nel sequel della pellicola del 1997. John Woo ha diretto il film originale cone John Travolta, i quali interpretano un mafioso e un poliziotto che non si scambiano solo di posto, ma anche ...

