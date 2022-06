Nicola Savino passa a Tv8. Si lavora al ritorno di Music Farm (Di giovedì 9 giugno 2022) Nicola Savino Nicola Savino cambia casacca. E’ fatta per il passaggio dell’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi a Tv8. E ad attenderlo potrebbe esserci il rispolvero di un indimenticato reality canterino. Come anticipato da Dagospia, l’emittente di Sky sarebbe intenzionata a riproporre Music Farm, Il programma tornerebbe così ad oltre 15 anni dalla terza e ultima edizione condotta da Simona Ventura nel 2006 su Rai2 (la prima annata era stata presentata da Amadeus). Oltre a Music Farm, pronto per Nicola Savino c’è un nuovo game in access prime time che andrà a sostituire il pensionato Guess My Age. Savino lascia così Mediaset dopo 5 anni in cui ha condotto Le Iene, 90 Special, ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 giugno 2022)cambia casacca. E’ fatta per ilggio dell’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi a Tv8. E ad attenderlo potrebbe esserci il rispolvero di un indimenticato reality canterino. Come anticipato da Dagospia, l’emittente di Sky sarebbe intenzionata a riproporre, Il programma tornerebbe così ad oltre 15 anni dalla terza e ultima edizione condotta da Simona Ventura nel 2006 su Rai2 (la prima annata era stata presentata da Amadeus). Oltre a, pronto perc’è un nuovo game in access prime time che andrà a sostituire il pensionato Guess My Age.lascia così Mediaset dopo 5 anni in cui ha condotto Le Iene, 90 Special, ...

