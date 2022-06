News Ucraina: due soldati britannici condannati a morte dai russi (Di giovedì 9 giugno 2022) Dalle News in Ucraina: Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, sono stati arrestati ad aprile prima di comparire in tribunale nella Repubblica popolare separatista di Donetsk (DPR). Due britannici che sono stati catturati dalle forze russe mentre combattevano in Ucraina sono stati condannati a morte, ha detto l’agenzia di stampa statale russa Leggi su periodicodaily (Di giovedì 9 giugno 2022) Dallein: Aiden Aslin, 28 anni, e Shaun Pinner, 48 anni, sono stati arrestati ad aprile prima di comparire in tribunale nella Repubblica popolare separatista di Donetsk (DPR). Dueche sono stati catturati dalle forze russe mentre combattevano insono stati, ha detto l’agenzia di stampa statale russa

Advertising

riotta : La guerra in Ucraina potrà avere una soluzione cattiva solo per evitarne una tragica (di Gianni @Riotta) - LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, l’Italia devastata dagli hacker nei primi quattro mesi dell’anno: ecco come siamo diventati… - oss_romano : #9GIUGNO Le spese militari non sono mai state così alte nel mondo. Dopo il record del 2021 il conflitto in Ucraina… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - 'Stop alla guerra in Ucraina'. Ribadisce il suo messaggio, lo scrittore che… - guerrinogiunchi : RT @oss_romano: #9GIUGNO Le spese militari non sono mai state così alte nel mondo. Dopo il record del 2021 il conflitto in Ucraina???? accent… -