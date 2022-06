New Amsterdam 4, anticipazioni 10 giugno 2022: Fuentes rivoluziona l'ospedale (Di giovedì 9 giugno 2022) New Amsterdam 4 tornerà in onda venerdì 10 giugno 2022 alle ore 21:40 su Canale 5 con la messa in onda della seconda puntata composta da tre nuovi episodi. Veronica Fuentes, colei che prenderà il posto di Max Goodwin rivoluzionerà completamente l'ospedale strizzando l'occhio ai conservatori. Nel frattempo, Helen e Iggy si ritroveranno contro in un processo ed infine, un ex fidanzato di Helen dovrà sottoporsi ad un delicato intervento. New Amsterdam 4, quarto episodio: Veronica Fuentes rivoluziona l'ospedale La seconda puntata di New Amsterdam 4 si aprirà con il quarto episodio della serie intitolato Un segno duraturo e vedrà Max ed Helen intenti a lasciare un segno indelebile del loro operato in ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 9 giugno 2022) New4 tornerà in onda venerdì 10alle ore 21:40 su Canale 5 con la messa in onda della seconda puntata composta da tre nuovi episodi. Veronica, colei che prenderà il posto di Max Goodwin rivoluzionerà completamente l'strizzando l'occhio ai conservatori. Nel frattempo, Helen e Iggy si ritroveranno contro in un processo ed infine, un ex fidanzato di Helen dovrà sottoporsi ad un delicato intervento. New4, quarto episodio: Veronical'La seconda puntata di New4 si aprirà con il quarto episodio della serie intitolato Un segno duraturo e vedrà Max ed Helen intenti a lasciare un segno indelebile del loro operato in ...

