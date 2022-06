Nazionale Under 21, Svezia - Italia 1 - 1: qualificazione all'Europeo ancora in bilico (Di giovedì 9 giugno 2022) Nazionale Under 21, Lussemburgo - Italia 0 - 3 Helsingborg (Svezia), 9 giugno 2022 - Che peccato, Italia . Gli Azzurrini devono mangiarsi le mani per il match point sprecato in Svezia , dove arriva ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)21, Lussemburgo -0 - 3 Helsingborg (), 9 giugno 2022 - Che peccato,. Gli Azzurrini devono mangiarsi le mani per il match point sprecato in, dove arriva ...

Advertising

sscnapoli : ?? Ambrosino convocato in Nazionale Under 19 ?? - repubblica : Under 21, Svezia-Italia 1-1: gli azzurri di Nicolato sprecano, qualificazione all'Europeo rimandata all'ultima part… - SportRepubblica : Under 21, Svezia-Italia 1-1: gli azzurri di Nicolato sprecano, qualificazione all'Europeo rimandata all'ultima part… - tabellamercatob : #Nazionale Qualificazioni #U21EURO Finale #SveziaItalia 1-1 Tabellino e cronaca - SportRepubblica : Under 21, Svezia-Italia 1-1: gli azzurri di Nicolato sprecano, qualificazione all'Europeo rimandata all'ultima part… -