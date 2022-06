Nazionale Under 21, qualificazioni Europei: Svezia-Italia 1-1 (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Svezia e Italia nel match del gruppo F di qualificazione al campionato europeo Under 21 disputato a Helsingborg. Al vantaggio dei padroni di casa con Gustavsson al 9? replica Rovella su rigore al 58?. Nel finale i gialloblù restano in dieci per l’espulsione di Holm all’88’. Nella classifica del girone gli azzurrini sono primi con 21 punti, 2 in più dell’Irlanda e tre in più della Svezia. Martedì alle 17.30 ad Ascoli sfida decisiva contro l’Irlanda: ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per qualificarsi. LA PARTITA – Dopo 9’ l’Italia è già costretta a inseguire: il gol svedese arriva sugli sviluppi di un angolo, dopo un rinvio sbagliato da Cambiaso che favorisce il tiro di Gustavsson, sul quale c’è la deviazione decisiva di Parisi. La migliore occasione per ... Leggi su funweek (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tranel match del gruppo F di qualificazione al campionato europeo21 disputato a Helsingborg. Al vantaggio dei padroni di casa con Gustavsson al 9? replica Rovella su rigore al 58?. Nel finale i gialloblù restano in dieci per l’espulsione di Holm all’88’. Nella classifica del girone gli azzurrini sono primi con 21 punti, 2 in più dell’Irlanda e tre in più della. Martedì alle 17.30 ad Ascoli sfida decisiva contro l’Irlanda: ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per qualificarsi. LA PARTITA – Dopo 9’ l’è già costretta a inseguire: il gol svedese arriva sugli sviluppi di un angolo, dopo un rinvio sbagliato da Cambiaso che favorisce il tiro di Gustavsson, sul quale c’è la deviazione decisiva di Parisi. La migliore occasione per ...

