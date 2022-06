Nazionale, Prandelli: "Mancini sta facendo un lavoro straordinario. Su Gnonto..." (Di giovedì 9 giugno 2022) E' così che Cesare Prandelli 'guest star' del torneo tennis vip all'Accademia dello sport per la solidarietà alla Casa dello Sport di Bergamo, secondo quanto riportato dall'ANSA, ha parlato... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 9 giugno 2022) E' così che Cesare'guest star' del torneo tennis vip all'Accademia dello sport per la solidarietà alla Casa dello Sport di Bergamo, secondo quanto riportato dall'ANSA, ha parlato...

Advertising

Pall_Gonfiato : #prandelli parla della #nazionaleitalia e di #gnoto - CREANTO7 : @lollo2315 Un conto è perdere. Un altro è essere preso a pallonate. Una Nazionale così dominata non la vedevo dai tempi di Prandelli! - J7Radio : Ruggero Leoncavallo, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Francesco Molinari-Prandelli, Mario del M… - JUVEN_TV : @SlashMidnight @GianniJ08 Non impazzisco per Mancini, ma ormai sono anni che in Nazionale comandano i senatori. Da Prandelli in poi. -