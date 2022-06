Naufraghe parlano di Soleil | una di loro sbotta | “Antipaticissima | mai piaciuta!”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Nella puntata di lunedì de L’Isola dei FamosiSorge e Vera Gemma sono sbarcate a Cayo Cochinos nelle vesti di ‘piratesse’. L’ex gieffina ha fatto vincere del cibo alla sua squadra, ma sembra che tra leci siano pareri discordanti sul suo conto. Marialaura De Vitis ha speso belle parole per la Sorge, così come Carmen Di Pietro. Mercedesz Henger invece c’è andata giù pesante e ha confessato di aver sempre pensato chefosse. Cara Mercedes per essereANASTASIA SORGE ne devi ancora mangiare tanti di biscotti sotto marca ! Mi dispiace #solearmy #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/70Y6i7Aons — Sage-Asia stan account (@Ninomauger) June 8, 2022, i pensieri delle. Marialaura ha dichiarato di essersi ricreduta ...

Nel corso della puntata, in realtà, e due non hanno avuto particolari interazioni e non si è parlato di antipatie tra loro. Tutto è andato per il meglio. La Sorge, infatti, ha aiutato la sua squadra a ...'E niente ormai la buttano in tutti i reality, una completamente priva di talento e pure insopportabilmente antipatica saccente e supponente' ha cinguettato su Twitter la conduttrice radiofonica.' Ci ...