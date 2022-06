Nations League 2022/2023: Portogallo sul velluto contro la Repubblica Ceca, Spagna ok in Svizzera (Di giovedì 9 giugno 2022) Va in archivio la prima serata in compagnia della terza giornata di Nations League 2022/2023: non troppe sorprese, almeno in Lega A, dove nel gruppo 2 la Spagna vince in casa della Svizzera grazie a un gol di Sarabia in un primo tempo tambureggiante delle Furie Rosse, che nel secondo tempo complici anche diverse sostituzioni abbassano i ritmi e gestiscono con calma. Sale a quota cinque punti la selezione di Luis Enrique e trova la prima vittoria dopo due pareggi, si tratta invece della terza sconfitta su tre per gli elvetici che hanno chiuso davanti all’Italia il girone per la qualificazione ai Mondiali ma che ora sembrano essersi smarriti, nonostante un buon finale in cui una grandissima occasione non viene sfruttata sull’uscita a farfalle di Unai Simon che lascia la porta ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Va in archivio la prima serata in compagnia della terza giornata di: non troppe sorprese, almeno in Lega A, dove nel gruppo 2 lavince in casa dellagrazie a un gol di Sarabia in un primo tempo tambureggiante delle Furie Rosse, che nel secondo tempo complici anche diverse sostituzioni abbassano i ritmi e gestiscono con calma. Sale a quota cinque punti la selezione di Luis Enrique e trova la prima vittoria dopo due pareggi, si tratta invece della terza sconfitta su tre per gli elvetici che hanno chiuso davanti all’Italia il girone per la qualificazione ai Mondiali ma che ora sembrano essersi smarriti, nonostante un buon finale in cui una grandissima occasione non viene sfruttata sull’uscita a farfalle di Unai Simon che lascia la porta ...

