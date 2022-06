Nasce “Italia con Trump” | vogliamo gli “Stati Uniti d’Italia”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un movimento politico, "di guida ma non predominante", "per portare avanti un progetto nuovo, di rinascita, di risorgimento, di questo nostro popolono", in modo da "costruire, insieme a tutte le altre componenti politiche antisistema, un Paese diverso, un Paese che la gente vuole". Con questi obiettivi è stato presentato stamane all'Hotel Diana di Roma il movimento politico "con", che, ovviamente, punta a diffondere la visione politica dell'ex presidente Usa Donald. Nato un paio di anni fa a Reggio Calabria per iniziativa del suo presidente, Antonio Recupero, e del vicepresidente Agostino Conte (il nome è stato registrato con un atto notarile a inizio anno) per "sensibilizzare tutti glini che hanno avuto successo all'estero" in modo che questi possano "darci il loro ...