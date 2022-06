Napoli-Koulibaly | c'è grande distanza

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Koulibaly sul suo futuro dal ritiro del Senegal - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, PER LA DIFESA OCCHI SU KIM DEL FENERBAHCE Interessa in caso di addio di Koulibaly… - Napoli12343 : #Koulibaly resta al 100%,rinnovo o non rinnovo #Napoli - phierpez : Napoli Futsal, il presidente: 'Mertens e Koulibaly? Se li togli, è ridimensionamento! Bisogna fare sacrifici per vi… -

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport fra ilc'è enorme distanza di vedute per il possibile rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2023. Su di lui restano vigili sia il Barcellona che la Juventus, ma l'opzione più ...Mercato, fumata nera per il rinnovo di Mertens: in bilico puree Ospina, 9 giugno 2022 - Non solo lo stallo sul rinnovo di Dries Mertens , le cui richieste per prolungare la propria militanza in azzurro, recapitate altramite un'e - mail ...Kim Min Jae, nuovo obiettivo del Napoli (LaPresse) Prima di sbarcare in Europa nell ... a tal punto da sondare le possibilità di acquisto del cartellino in caso di addio a Koulibaly Scopri le ...È stata aggiornata in queste ore la classifica dei nuovi valori dei calciatori di Serie A, riportati dal portale specializzato Transfermarkt, e per il Napoli di Aurelio De ...