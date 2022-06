(Di giovedì 9 giugno 2022) ABUJA () - Una zampata in area su assist di Simon e Victordecide il match"sua"la, che vince 2 - 1 in rimonta dopo il gol del pareggio di Iwobi e ...

Advertising

gippu1 : Statistiche Inutili sul Tempo che Passa: negli stessi minuti in cui Rafa Nadal vinceva il suo Roland Garros n.1, il… - Open_gol : Trattativa avviata tra le parti ma De Laurentiis prende tempo. L'alternativa è Deulofeu. A Napoli prenderebbe il po… - NapoliAddict : Napoli, gol decisivo di Osimhen nel 2-1 della Nigeria contro la Sierra Leone #Napoli #ForzaNapoliSempre… - sportli26181512 : #Napoli, gol decisivo di #Osimhen nel 2-1 della #Nigeria contro la Sierra Leone: L'attaccante di Spalletti firma la… - PaiEstimator : @JastemmoColNAP_ @mick_napoli_ La vedrò in diretta gol... -

... che vince 2 - 1 in rimonta dopo ildel pareggio di Iwobi e la rete del momentaneo vantaggio ... l'attaccante delè lesto al 42' ad arrivare in spaccata sull'appoggio di testa dell'esterno ......Eagles cominciano col piede giusto le qualificazioni alla Coppa d'Africa Empoli 24/04/2022 - campionato di calcio serie A / Empoli -/ foto Image Sport nella foto: Victor Osimhen Osimhen -...Torna in campo ed è subito decisivo Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli che era tornato in nazionale qualche giorno fa per gli impegni ufficiali della Nigeria. Il gol dell'attaccante napoletano ...L'attaccante di Spalletti firma la rete con cui i suoi ribaltano il risultato nel match casalingo di esordio nel girone di qualificazione alla Coppa d'Africa ...