Nadal il campione distribuisce i diplomi della sua Accademia (Di giovedì 9 giugno 2022) Star del tennis, campione che non si arrende mai, vincitore pochi giorni fa a 36 anni del suo quattordicesimo titolo al Roland Garros di Parigi: non ci sono più aggettivi per Rafael Nadal. Nella sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Star del tennis,che non si arrende mai, vincitore pochi giorni fa a 36 anni del suo quattordicesimo titolo al Roland Garros di Parigi: non ci sono più aggettivi per Rafael. Nella sua ...

Advertising

gippu1 : Tommasi & #Clerici sono stati il massimo del commento sportivo in Italia negli ultimi 30 anni (almeno) insieme a Bu… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Nadal ha eliminato in notturna il numero 1 del mondo e campione in carica Djokovic nei quarti di finale de… - FiorinoLuca : Novak Djokovic ???? ?? “Nadal è stato il giocatore migliore nei momenti importanti. Ho avuto occasioni nel quarto, se… - Affaritaliani : Nadal il campione distribuisce i diplomi della sua Accademia - danoryl42 : RT @LucillaMasini: Roland Garros: Nadal stravince e smentisce le voci sul suo ritiro. I no-vax diranno che è tutto merito del campione mond… -