Musk e gli altri Gigacapitalisti: "Vi svelo strategie riservate e zone d'ombra dei padroni del mondo" (Di giovedì 9 giugno 2022) Rompono le regole con ferocia e velocità e le riscrivono a loro piacimento, sono collegati a lobby borsistiche e politiche per cui i loro titoli guadagnano milioni di dollari ancora prima del lancio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Rompono le regole con ferocia e velocità e le riscrivono a loro piacimento, sono collegati a lobby borsistiche e politiche per cui i loro titoli guadagnano milioni di dollari ancora prima del lancio ...

Advertising

Affaritaliani : Elon Musk vuole YouTube: gli indizi social. Trema il mondo Big Tech - Yi_Benevolence : RT @repubblica: Media Usa: 'Twitter svelera' i suoi dati a Musk: l'imprenditore della Tesla sapra' quanti sono gli account falsi' https://t… - _fiorucci : RT @repubblica: Media Usa: 'Twitter svelera' i suoi dati a Musk: l'imprenditore della Tesla sapra' quanti sono gli account falsi' https://t… - AlfonsoDeSalvo1 : Il M5S è stata un'operazione di di dinformtzija studiata per bloccare per alcuni anni la democrazia italiana e che… - JPCK72 : RT @muntzer_thomas: Ma che dice l'uomo fumetto? Ma questo è troppo scemo per essere vero. Parco Mizzo, gli insulti, Musk -