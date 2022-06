Muore dopo aver salvato bimbi: Regione garantisce rimpatrio salma (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Sarà la Regione Campania, su iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, a garantire il rimpatrio della salma di Rahhal Amarri, il 42enne di origine marocchina, morto a Castel Volturno dopo aver salvato due ragazzi che rischiavano di annegare. L’assessore Mario Morcone ha già avviato le procedure burocratiche per il trasferimento della salma e ogni supporto necessario, non appena saranno completati gli accertamenti legali del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Volturno (Ce) – Sarà laCampania, su iniziativa del Presidente Vincenzo De Luca, a garantire ildelladi Rahhal Amarri, il 42enne di origine marocchina, morto a Castel Volturnodue ragazzi che rischiavano di annegare. L’assessore Mario Morcone ha già avviato le procedure burocratiche per il trasferimento dellae ogni supporto necessario, non appena saranno completati gli accertamenti legali del caso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

