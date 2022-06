Mountain Bike, Coppa del Mondo: si riparte da Leogang tra assenze e occasioni storiche (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo quattro settimane di stop, la Coppa del Mondo di Mountain Bike ritorna con la tappa di Leogang, in Austria. Saranno di scena sia gare di Downhill, dove si è al terzo appuntamento stagionale, che di Cross-Country, dove invece è di scena il quarto evento di questo 2022. Purtroppo per tutti gli appassionati, diversi nomi di spessore hanno annunciato che non saranno presenti sul circuito austriaco. Tra gli uomini l’assenza che fa più rumore è ovviamente quella di Tom Pidcock. Il britannico, vincitore delle due tappe a cui ha partecipato e secondo nella generale, è tornato alla strada per preparare al meglio il Tour de France. Due le assenze importanti invece sul fronte femminile. La prima ad annunciare il forfait è stata Evie Richards, costretta a rinunciare alla gare per un problema ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo quattro settimane di stop, ladeldiritorna con la tappa di, in Austria. Saranno di scena sia gare di Downhill, dove si è al terzo appuntamento stagionale, che di Cross-Country, dove invece è di scena il quarto evento di questo 2022. Purtroppo per tutti gli appassionati, diversi nomi di spessore hanno annunciato che non saranno presenti sul circuito austriaco. Tra gli uomini l’assenza che fa più rumore è ovviamente quella di Tom Pidcock. Il britannico, vincitore delle due tappe a cui ha partecipato e secondo nella generale, è tornato alla strada per preparare al meglio il Tour de France. Due leimportanti invece sul fronte femminile. La prima ad annunciare il forfait è stata Evie Richards, costretta a rinunciare alla gare per un problema ...

UnicaRadio : Mountain bike: Rally Sardegna, è sfida Arias-Miltiadis - Archie1064 : Ho acquistato questa mountain-bike perché è adatta per salire sui rilievi dove vado a fare i miei riti magici, esot… - 24emilia : Cella di Noceto. Cade dalla mountain bike e si frattura un braccio: recuperato da Soccorso alpino e 118… - GravelBot : RT @MTB_VCO: Strava introduce nuove funzionalità specifiche per le attività mountain bike, gravel e e-MTB - MTB_VCO : Strava introduce nuove funzionalità specifiche per le attività mountain bike, gravel e e-MTB -