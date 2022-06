Motor Valley Fest, l’Emilia Romagna celebra il settore auto: nessuno ascolta se il rombo è forte (Di giovedì 9 giugno 2022) “Veniamo da lontano. Per andare ancora più lontano. Ci chiamano Motor Valley, la Terra dei Motori.” Inizia così il roboante inno alle auto voluto e realizzato dalla Regione Emilia Romagna, scritto da Leo Turrini, con la voce di Stefano Accorsi. La Terra dei Motori è la zona tra Rimini e Reggio Emilia, un distretto automotive con la più alta concentrazione di case automobilistiche, motociclistiche e 4 autodromi internazionali. Qua i politici non pensano ad altro che a infiocchettare auto, finanziare autodromi, organizzare Motor show, farsi selfie con le auto e dilapidare fondi pubblici. A Modena si è da poco tenuto il Motor Valley ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “Veniamo da lontano. Per andare ancora più lontano. Ci chiamano, la Terra deii.” Inizia così il roboante inno allevoluto e realizzato dalla Regione Emilia, scritto da Leo Turrini, con la voce di Stefano Accorsi. La Terra deii è la zona tra Rimini e Reggio Emilia, un distrettomotive con la più alta concentrazione di casemobilistiche, motociclistiche e 4dromi internazionali. Qua i politici non pensano ad altro che a infiocchettare, finanziaredromi, organizzareshow, farsi selfie con lee dilapidare fondi pubblici. A Modena si è da poco tenuto il...

