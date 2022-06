Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo della Salernitana (Di giovedì 9 giugno 2022) . Lo annuncia il club campano con una nota sul suo sito ufficiale. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Morgan De Sanctis e di avergli affidato l’incarico di direttore sportivo del club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad un nuovo modo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio”. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 9 giugno 2022) . Lo annuncia il club campano con una nota sul suo sito ufficiale. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo conDee di avergli affidato l’incarico didel club granata. La scelta si inserisce in un progetto più ampio all’insegna dell’innovazione e ad unmodo dinamico e trasversale di intendere il mondo del calcio”. Consiglia

Advertising

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Salernitana, Morgan De Sanctis è il nuovo direttore sportivo del club granata - marcoconterio : ?? Sorpresa alla #Salernitana. Morgan De Sanctis è ufficialmente il nuovo direttore sportivo. Non andrà all'… - DiMarzio : #SerieA | @OfficialUSS1919 Morgan #DeSanctis nominato nuovo direttore sportivo - diavolisempre : Ma come Morgan de sanctis nuovo ds salernitana?? Ah ah sh io non sapevo neanche fosse ds - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Morgan De Sanctis nuovo ds della Salernitana -