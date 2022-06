Monza | Galliani | “Al Milan ero Brad Pitt | ora sento l’affetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Dalle 23 e 15 del 29 maggio 2022, terminata la partita col Pisa, assisto a un’autentica esplosione di… affetto. I messaggi che ricevo su whatsapp sono oltre mille e duecento. Ho impiegato una settimana per rispondere a tutti. Chi mi poneva domande, chi inseguiva un incontro, chi domandava altro, chi si proponeva: non potevo risolverla con un grazie e a presto oppure con un cuore rosso e uno bianco, i colori del cuore”. Non nasconde i dettagli degli ultimi giorni Adrianoquando parla della promozione in A del. Intervistato dal Corriere dello Sport racconta una nuova impresa dopo il grande: “Il nostro è stato il cammino laico di Santiago di Compostela, che mi pare sia lungo 800 chilometri. Quante cose ho capito… Il 13 aprile del 2017 finisce la mia avventura ale il telefonino si trasforma ...