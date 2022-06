Montagna: dopo 52 anni ritrovato il secondo scarpone dell'alpinista Gunther Messner (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - dopo 52 anni dalla morte di Gunther Messner travolto da una valanga durante una spedizione con il fratello Reinhold sul Nanga Parbat, la montangna ha restituito anche il secondo scarpone dell'alpinista altoatesino. Lo annuncia Reinhold Messner sui social pubblicando una foto dello scarpone. "La scorsa settimana, la seconda scarpa di mio fratello Gunther è stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto. dopo cinquantadue anni. La tragedia del Nanga Parbat rimane per sempre così come Gunther". Nel 2005 i resti di Gunther furono trovati assieme all'altro ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) -52dalla morte ditravolto da una valanga durante una spedizione con il fratello Reinhold sul Nanga Parbat, la montangna ha restituito anche ilaltoatesino. Lo annuncia Reinholdsui social pubblicando una foto. "La scorsa settimana, la seconda scarpa di mio fratelloè stata trovata ai piedi del ghiacciaio del Diamir da gente del posto.cinquantadue. La tragedia del Nanga Parbat rimane per sempre così come". Nel 2005 i resti difurono trovati assieme all'altro ...

