Monreale | Inaugurazione del nuovo murales all’Antonio Veneziano

(Di giovedì 9 giugno 2022)– Grande partecipazione, questo pomeriggio, alla scuola Antonioper la cerimonia d’delrealizzato dagli stessi alunni, su progetti e disegni dei ragazzi della scuola, in via Archimede. Ad affiancare i ragazzi, il professore Giuseppe Marchese e Romina Lo Piccolo. In virtù di un Pon (Progetto Operativo Nazionale) cui la scuola ha vinto, è stato possibile realizzare questo meraviglioso progetto. Ilè costituito da quattro pannelli. Nel primo sono raffigurate due sagome, un adulto ed un bambino, con una citazione di Dante: “E quindi uscimmo a riveder le stelle”. Nel secondo è stata disegnata un’orca con una coda di fiori che simboleggia il rispetto dell’ambiente, dell’oceano e della terra. Nel terzo è stata realizzata la figura di Dante ed una ...

Advertising

filodirettomonreale.it

Il pomeriggio inizia alle 16 in via San Sebastiano con Si apre il sipario,del murale ...di una nuova e importante collaborazione con l' Associazione Skizzo di San Gavino. Dalla ...Il 18 maggio, all', era presente l'ex cancelliere federale austriaco Wolfgang Schüssel,...di Mont - Saint - Michel al largo della costa della Normandia e la cattedrale divicino a ... Monreale, inaugurato il primo giardino della memoria d'Italia dedicato al 110 bambini uccisi dalla mafia - FiloDiretto MONREALE, 30 maggio – Da oggi, in via Mulini 1, è aperto il Bed&Breakfast “Villa Marotta” di Pamela Massaro. L'inaugurazione è avvenuta sabato pomeriggio in presenza del sindaco Alberto Arcidiacono.MONREALE, 30 maggio – Si è tenuta ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione di una nuova attività, che si inserisce nel qualificato panorama professionale della nostra città ed è rivolta agli aman ...