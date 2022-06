Molesta una ragazzina di 15 anni alla fermata del tram: arrestato un marocchino (Di giovedì 9 giugno 2022) Si è avvicinato a una ragazzina di 15 anni seduta ad aspettare il tram a Milano e ha iniziato Molestarla pesantemente. La ragazza ha reagito e con l'aiuto di un passante è riuscita ad allontanarlo, e ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022) Si è avvicinato a unadi 15seduta ad aspettare ila Milano e ha iniziatorla pesantemente. La ragazza ha reagito e con l'aiuto di un passante è riuscita ad allontanarlo, e ...

Advertising

quotidianodirg : Attimi di paura in corso Vittorio Emanuele a #Palermo dove un uomo, pare in stato di ebbrezza, ha colpito un cavall… - leggoit : Molesta una ragazzina di 15 anni alla fermata del tram: arrestato un marocchino - attilioc39 : RT @Gimmi52296693: Qualcuno sostiene che sia ingiusto essere attaccati in casa propria. Vero, condivido. Ma se ad esempio, uno molesta mia… - Gimmi52296693 : Qualcuno sostiene che sia ingiusto essere attaccati in casa propria. Vero, condivido. Ma se ad esempio, uno molesta… - IgorV01519720 : RT @IgorV01519720: L'inutilità molesta della #UELFinal ritenere una grande conquista il #caricabatterieUnico quando di fatto lo sono da a… -