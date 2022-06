Moda outfit primavera-estate 2022, è in voga la mini tuta e gli shorts di Gigi Hadid (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel guardaroba femminile di questa primavera-estate 2022 non possono mai mancare alcuni capi e in particolare gli shorts. Ultimamente quest'ultimi sono stati sfoggiati anche da Gigi Hadid. Quindi è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo. Moda tendenze primavera-estate 2022 Nei prossimi mesi si può prendere ispirazione da Gigi Hadid che ha indossato dei meravigliosi pantaloncini in denim a vita alta. La modella ha abbinato a questo capo una maglia corta a collo alto con stampa zebrata e un blazer di tweed rosso. I pantaloncini di Gigi sono caratterizzati dall'orlo sfrangiato, le cuciture a contrasto e il lavaggio chiaro. ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 9 giugno 2022) Nel guardaroba femle di questanon possono mai mancare alcuni capi e in particolare gli. Ultimamente quest'ultimi sono stati sfoggiati anche da. Quindi è arrivato il momento di scoprire tutte le ultime novità a riguardo.tendenzeNei prossimi mesi si può prendere ispirazione dache ha indossato dei meravigliosi pantaloncini in denim a vita alta. La modella ha abbinato a questo capo una maglia corta a collo alto con stampa zebrata e un blazer di tweed rosso. I pantaloncini disono caratterizzati dall'orlo sfrangiato, le cuciture a contrasto e il lavaggio chiaro. ...

