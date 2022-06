Milano, truffa per 230mila euro gli ex compagni del liceo: condannato 51enne (Di giovedì 9 giugno 2022) Matteo Orrù, ex studente del liceo Carducci di Milano, è stato condannato per truffa a 3 anni e 4 mesi. Oggi 51enne, negli anni ’80 frequentava l’istituto superiore della “Milano bene”, oggi inganna i vecchi compagni di classe, millantando di essere un abile imprenditore e promettendo guadagni sostanziosi da falsi investimenti. Come ha riportato il Corriere della Sera, il truffatore, oltre a scontare la pena, è tenuto a restituire il capitale versato alle cinque parti offese. In tutto, 230mila euro. Non è stato ancora chiarito se il raggiramento si sia limitato ad ex compagni di banco e altri conoscenti oppure se si sia esteso ad altri professionisti che, per riservatezza, hanno preferito non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Matteo Orrù, ex studente delCarducci di, è statopera 3 anni e 4 mesi. Oggi, negli anni ’80 frequentava l’istituto superiore della “bene”, oggi inganna i vecchidi classe, millantando di essere un abile imprenditore e promettendo guadagni sostanziosi da falsi investimenti. Come ha riportato il Corriere della Sera, iltore, oltre a scontare la pena, è tenuto a restituire il capitale versato alle cinque parti offese. In tutto,. Non è stato ancora chiarito se il raggiramento si sia limitato ad exdi banco e altri conoscenti oppure se si sia esteso ad altri professionisti che, per riservatezza, hanno preferito non ...

