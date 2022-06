Milano, rapine e furti di orologi di lusso nel Quadrilatero della Moda: quattro arrestati (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano , quattro arrestati per una serie di rapine e furti di orologi di lusso nell'esclusiva zona del Quadrilatero della Moda . La polizia ha fermato quattro algerini, ritenuti responsabili di vari ... Leggi su leggo (Di giovedì 9 giugno 2022)per una serie dididinell'esclusiva zona del. La polizia ha fermatoalgerini, ritenuti responsabili di vari ...

