Milano, immigrati scippano le anziane e rubano orologi di lusso ai turisti: i ladri stranieri si “specializzano” (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli algerini specializzati nel furto di orologi di lusso nel quadrilatero della moda e la coppia di marocchini che invece si accaniva sulle donne anziane, per derubarle dei gioielli d’oro che indossavano. La cronaca di due operazioni di polizia di oggi restituisce l’immagine di una Milano in cui nessuno e in nessun quartiere può sentirsi al sicuro. Il bilancio è di tre arresti e tre fermi indiziari nei confronti rispettivamente dei due marocchini e di un algerino e di altri tre algerini. La coppia di marocchini specializzata negli scippi alle donne anziane La coppia di marocchini, di 33 e 47 anni, è ritenuta colpevole di cinque rapine commesse, tra il settembre e l’ottobre del 2021, in diverse zone della città: Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia. I due sceglievano donne tra i 60 e gli ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli algerini specializzati nel furto didinel quadrilatero della moda e la coppia di marocchini che invece si accaniva sulle donne, per derubarle dei gioielli d’oro che indossavano. La cronaca di due operazioni di polizia di oggi restituisce l’immagine di unain cui nessuno e in nessun quartiere può sentirsi al sicuro. Il bilancio è di tre arresti e tre fermi indiziari nei confronti rispettivamente dei due marocchini e di un algerino e di altri tre algerini. La coppia di marocchini specializzata negli scippi alle donneLa coppia di marocchini, di 33 e 47 anni, è ritenuta colpevole di cinque rapine commesse, tra il settembre e l’ottobre del 2021, in diverse zone della città: Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia. I due sceglievano donne tra i 60 e gli ...

Advertising

SecolodItalia1 : Milano, immigrati scippano le anziane e rubano orologi di lusso ai turisti: i ladri stranieri si “specializzano”… - Massimo10489625 : ???? MILANO, ANZIANI IN FILA PER IL CIBO DIETRO AGLI IMMIGRATI – VIDEO - Raff_Napolitano : #Milano anziani in fila per il cibo dietro agli immigrati – VIDEO #sanzioni #Draghi - Joshjo1999 : RT @Franc_Pon: @doctor_milano @PaolaSimonin @repubblica Infatti non sono immigrati, sono clandestini arrivati con la scusa del soccorso in… - francobaietti : LOMBARDIA E FALLITA : MILANO, ANZIANI IN FILA PER IL CIBO DIETRO AGLI IMMIGRATI. -