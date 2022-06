Milan, Tomori: “Leao ha tutto. Vi svelo cosa ci ha detto Ibrahimovic nell’intervallo contro il Sassuolo” (Di giovedì 9 giugno 2022) Continua l’enorme intervista che The Athletic sta portando in casa Milan. Dopo Gazidis e Pioli, è arrivato adesso il turno di Tomori. Il difensore ha qui parlato delle abilità di Leao ma anche di Ibrahimovic. Ecco le sue parole: “In allenamento non si direbbe che è così elettrico come in partita. Gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti supera una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, è fondamentale per la squadra. E’ da quando sono arrivato che gli dico: ‘Non sai quanto sei bravo’. Perché si vede che ha tutto. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha tutto. È stato sicuramente il nostro uomo della differenza e si è meritato il titolo di miglior giocatore della stagione per la Serie A”. Su Ibrahimovic: “Anche ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Continua l’enorme intervista che The Athletic sta portando in casa. Dopo Gazidis e Pioli, è arrivato adesso il turno di. Il difensore ha qui parlato delle abilità dima anche di. Ecco le sue parole: “In allenamento non si direbbe che è così elettrico come in partita. Gli piace scherzare, fa un sacco di dribbling, ti supera una volta e vuole tornare da te. Ma quando si tratta di giocare, è fondamentale per la squadra. E’ da quando sono arrivato che gli dico: ‘Non sai quanto sei bravo’. Perché si vede che ha. È veloce, è forte, sa dribblare, sa colpire di testa, è alto. Ha. È stato sicuramente il nostro uomo della differenza e si è meritato il titolo di miglior giocatore della stagione per la Serie A”. Su: “Anche ...

Advertising

AntoVitiello : #Tomori a @TheAthletic: 'Più facevano i clean sheets, più volevamo ripeterci. Siamo diventati più affamati, come sq… - AntoVitiello : Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale sc… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan – Rinnovi #Tomori e #Kalulu , ecco la situazione #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – Rinnovi #Tomori e #Kalulu , ecco la situazione #ACMilan #Milan #SempreMilan - dibloax : RT @AntoVitiello: #Tomori a @TheAthletic: 'Più facevano i clean sheets, più volevamo ripeterci. Siamo diventati più affamati, come squadra… -