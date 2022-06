Advertising

notizie_milan : Milan: retroscena Leao sul rinnovo - JoIloveJu : @Canaxa14 I retroscena di quel passaggio al Milan li sappiamo benissimo ... comunque anche Zanetti, certo ... mica… - Affaritaliani : Milan, retroscena Leao e '100 milioni per i rinforzi: De Ketelaere, Sanches..' - Salvo_1_ : RT @giffonifilmfest: Pasquale Campopiano a #Giffoni2017 presenta il suo libro #NeroSuRosso, in cui svela i retroscena della trattativa sull… - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Milan, dubbi su #Botman -

Poi c'è Nicolò Zaniolo (alternativo a De Ketelaere ): per il gioiello giallorosso la questione cartellino è spinosa con la Roma che spara alto: ilragiona sulle contropartite tecniche., ...Commenta per primo Il mercato dell'Inter, con il futuro di Bastoni e la trattativa in fase avanzata per Dybala, le parole di Galliani, l'assalto del Barcellona a Koulibaly, ile ilsu Leao, ma anche tanto estero, con il Liverpool che si avvicina a Nunez del Benfica, le interviste a Casemiro e Rudiger, e la richiesta di riposo dei big inglesi. Nella GALLERY ...Secondo la Gazzetta dello Sport il giocatore del Milan avrebbe firmato con un nuovo agente. Rafael Leao è pronto a rinnovare il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni. Da La Gaz ...Milan calciomercato, 100 milioni per i rinforzi La Gazzetta dello Sport si sbilancia sul budget del Milan in questa sessione di calciomercato, secondo la Rosea il club rossonero potrebbe investire in ...