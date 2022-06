Milan, Pioli trema: un top finito nel mirino del Barcellona! (Di giovedì 9 giugno 2022) Milan, sono giornate calde per la programmazione della prossima stagione. La straordinaria annata coronata con la vittoria dello scudetto ha acceso i riflettori sui giocatori rossoneri. Con il mercato che incombe, la paura dei tifosi Milanisti è di vedersi portar via i propri gioielli da società che, economicamente, sono molto più fornite della propria. Maldini, già all’opera nel tentativo di rinforzare ulteriormente la rosa, si vede ora costretto a ripararsi dalle offerte che piovono su alcuni calciatori. Uno su tutti è Rafael Leao, reduce da un’annata che lo ha consacrato come uno dei migliori esterni del campionato ha portato su di sé l’interesse di mezza Europa. Milan-Rafael-Leao In particolare, il portoghese, sembra piacere molto al Barcellona di Xavi, alla ricerca di un giocatore capace di aprire le partite con ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022), sono giornate calde per la programmazione della prossima stagione. La straordinaria annata coronata con la vittoria dello scudetto ha acceso i riflettori sui giocatori rossoneri. Con il mercato che incombe, la paura dei tifosiisti è di vedersi portar via i propri gioielli da società che, economicamente, sono molto più fornite della propria. Maldini, già all’opera nel tentativo di rinforzare ulteriormente la rosa, si vede ora costretto a ripararsi dalle offerte che piovono su alcuni calciatori. Uno su tutti è Rafael Leao, reduce da un’annata che lo ha consacrato come uno dei migliori esterni del campionato ha portato su di sé l’interesse di mezza Europa.-Rafael-Leao In particolare, il portoghese, sembra piacere molto al Barcellona di Xavi, alla ricerca di un giocatore capace di aprire le partite con ...

