Milan, Pioli: “Momenti chiavi della stagione il Derby di ritorno e Tonali con la Lazio” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, tecnico Campione d’Italia, ha parlato a The Athletic sulla stagione rossonera. Ecco le sue parole: “Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa Milan. Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine. L’intera giornata è stata una sensazione meravigliosa dopo l’altra. Condividerla con i nostri tifosi è stata la cosa più bella che ci potesse capitare. Vederli così felici è stata la cosa più gratificante di tutte. Arrivo al Milan? La linea che il club voleva seguire era chiara. Sono stato informato. Il club è stato fermo. Il lavoro che stavamo svolgendo ha ricevuto molto sostegno. Quando si lavora ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Il tecnico del, Stefano, tecnico Campione d’Italia, ha parlato a The Athletic sullarossonera. Ecco le sue parole: “Onestamente, quella notte è stata così intensa di emozioni che non ne ho idea. I giocatori sono usciti a festeggiare quando siamo tornati da Reggio Emilia, quindi non so se l’avevano con loro o se l’hanno lasciata a Casa. Sarebbe riduttivo fermarsi a un’immagine. L’intera giornata è stata una sensazione meravigliosa dopo l’altra. Condividerla con i nostri tifosi è stata la cosa più bella che ci potesse capitare. Vederli così felici è stata la cosa più gratificante di tutte. Arrivo al? La linea che il club voleva seguire era chiara. Sono stato informato. Il club è stato fermo. Il lavoro che stavamo svolgendo ha ricevuto molto sostegno. Quando si lavora ...

Advertising

tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - AntoVitiello : Trattativa molto avanzata per il rinnovo di Fikayo #Tomori con il #Milan, adeguamento più prolungamento (attuale sc… - calciomercatoit : ?? ESCLUSIVO | #NoaLang al #Milan, ora ci siamo: la prossima settimana potrebbe essere decisiva. Tutte le cifre del… - persemprecalcio : ?????? Stefano #Pioli ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic in merito all'annata Scudetto del suo #Milan.… - GoalItalia : ?? 'Coi giovani hai bisogno di tempo e fiducia: il club ce l'ha data' ?? 'Abbiamo sempre creduto nello Scudetto: i… -