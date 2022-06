Milan | Di Marzio | “Oltre all’arrivo di Origi si pensa anche a Raspadori”

(Di giovedì 9 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di. Ecco quanto affermato. “Ilsi conferma attivissimo sul mercato per rinforzare la propria squadra su tutti i fronti, dalla difesa all’attacco. E proprio in attacco,imminente di Divock, il club rossoneroa Giacomodel Sassuolo. Il giovane attaccante del club neroverde, classe 2000, è un profilo che piace alla dirigenza del. Questo mercoledì c’è stato un incontro con i suoi agenti, ma al momento non è stata presentata nessuna ...

... la situazione Ilha avviato i contatti per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riferito da Gianluca Di, oggi c'è stato un incontro tra il club rossonero e gli agenti del centravanti del ...di Guendalina Galdi - Redazione DiIl 21enne stellina belga del Brugge piace ai rossoneri. Tra tennis e calcio, Cristiano ... Ilcampione d'Italia si muove eccome, ha trovato l'accordo con ...C'è un'importante novità per il mercato del Milan. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta a Calciomercato - L'Originale, ...Uno dei centrocampisti nel mirino di Maldini e Massara sembra vicino all'Inter: più fonti danno l'affare per molto probabile.